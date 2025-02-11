Президентка Єврокомісії пообіцяла відповідь на нові мита США для ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на указ Трампа про введення 25% мит на сталь та алюміній, заявивши, що необґрунтовані мита проти ЄС не залишаться без відповіді.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву єпропрезидентки

Деталі: Як відомо, у понеділок, 10 лютого Трамп ввів 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США.

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Наступного дня фон дер Ляєн заявила, що "глибоко шкодує" про таке рішення США та зауважила, що тарифи є податками, а це – "погано для бізнесу, ще гірше для споживачів".

"Необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді – вони викличуть тверді і пропорційні контрзаходи. ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. Ми захистимо наших працівників, бізнес та споживачів", – запевнила вона.

Передісторія:

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Зауважимо, ще до офіційного оголошення Європейська комісія назвала таке рішення Трампа "незаконним і контрпродуктивним".

А французький президент Емманюель Макрон переконаний, що запровадження американських мит на товари з Європейського Союзу може нашкодити американській економіці, викликавши зростання інфляції.

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