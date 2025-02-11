Президент Еврокомиссии пообещала ответ на новые пошлины США для ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн отреагировала на указ Трампа о введении 25% пошлин на сталь и алюминий, заявив, что необоснованные пошлины против ЕС не останутся без ответа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии.

Детали: Как известно, в понедельник, 10 февраля, Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в США.

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На следующий день фон дер Ляєн заявила, что "глубоко сожалеет" о таком решении США и отметила, что тарифы – это налоги, а это "плохо для бизнеса, ещё хуже для потребителей".

"Необоснованные пошлины против ЕС не останутся без ответа – они вызовут жёсткие и пропорциональные контрмеры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей", – уверила она.

Предыстория:

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Стоит отметить, что ещё до официального объявления Еврокомиссия назвала это решение Трампа "незаконным и контрпродуктивным".

Французский президент Эмманюэль Макрон уверен, что введение американских пошлин на товары из Европейского Союза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.

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