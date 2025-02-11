Без опадів, місцями ожеледиця: якої погоди чекати в найближчі два дні
В Україні в середу 12 лютого опадів не очікують, на дорогах північно-східної частини місцями ожеледиця.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру
Деталі: Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі буде 7-12° морозу, в Криму 1-6°. Вдень 0-5° морозу, на заході та півдні країни від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.
В Києві у середу без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.
13 лютого в Україні без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий мокрий сніг.
Вночі та вранці у західних, східних та південних областях місцями туман.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях та в Карпатах до 15° морозу; вдень 0-5° морозу, у західних та південних областях 1-5° тепла.
В столиці у четвер без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 0-2° морозу.