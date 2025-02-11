Без осадков, местами гололедица: какой погоды ждать в ближайшие два дня

В Украине в среду 12 февраля осадков не ожидают, на дорогах северо-восточной части местами гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 3-8 м/с.

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Температура ночью будет 7-12° мороза, в Крыму 1-6°. Днем 0-5° мороза, на западе и юге страны от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.

В Киеве в среду без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 2-4° мороза.

13 февраля в Украине без осадков, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой мокрый снег.

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Ночью и утром в западных, восточных и южных областях местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 15° мороза; днем 0-5° мороза, в западных и южных областях 1-5° тепла.

В столице в четверг без осадков, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 0-2° мороза.