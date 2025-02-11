На Чернігівщині псевдополіцейські викрали двох мобілізованих з військового автобуса

У Чернігівській області двоє молодиків на легковику підрізали та спинили автобус, який перевозив мобілізований, та під виглядом поліцейських забрали у військових двох мобілізованих. Правоохоронці вже затримали причетних до протиправних дій чоловіків, одного з військовозобов'язаних ще шукають.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "9 лютого близько 2.00 години до поліції надійшло повідомлення від військових про те, що у Чернігівському районі водій легкового автомобіля Audi "підрізав" на дорозі автобус з військовослужбовцями. З легковика вийшли двоє молодиків у цивільному одязі, які представились поліцейськими та показали "посвідчення".

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Деталі: Повідомляється, що чоловіки вимагали у старшого групи військовослужбовців передати їм двох військовозобов'язаних. У разі відмови та спроб чинити опір вони погрожували відкрити вогонь на ураження, причому один з них тримав руку на кобурі зі зброєю. Вивівши двох чоловіків з автобуса, нападники посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку.

Як встановило слідство, фігуранти діяли за попередньою змовою з іншими особами, маючи на меті інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби. За такі дії зловмисники отримали винагороду - по $5 тис. за кожного з двох військовозобов’язаних.

За результатами поліцейської спецоперації оперативники карного розшуку спільно зі слідчими поліції Чернігівщини за силової підтримки спецпідрозділу поліції КОРД розшукали у Київській області причетних до злочину. Спільно з СБУ псевдополіцейських затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Ними виявились мешканці Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження. Крім того, у порядку ст. 208 затримано одного із військовозобов’язаних. Заходи щодо встановлення місцезнаходження іншого тривають. Досудове розслідування триває.