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На Черниговщине псевдополицейские похитили двух мобилизованных из военного автобуса

Станислав ПогориловВторник, 11 февраля 2025, 13:06
На Черниговщине псевдополицейские похитили двух мобилизованных из военного автобуса
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Черниговской области двое молодых людей на легковушке подрезали и остановили автобус, который перевозил мобилизованный, и под видом полицейских забрали у военных двух мобилизованных. Правоохранители уже задержали причастных к противоправным действиям мужчин, одного из военнообязанных еще ищут.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "9 февраля около 2.00 часов в полицию поступило сообщение от военных о том, что в Черниговском районе водитель легкового автомобиля Audi „подрезал" на дороге автобус с военнослужащими. Из легковушки вышли двое молодых людей в гражданской одежде, которые представились полицейскими и показали "удостоверение".

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Детали: Сообщается, что мужчины требовали у старшего группы военнослужащих передать им двух военнообязанных. В случае отказа и попыток сопротивляться они угрожали открыть огонь на поражение, причем один из них держал руку на кобуре с оружием. Выведя двух мужчин из автобуса, нападавшие посадили их в свою машину и уехали в неизвестном направлении.

 

Как установило следствие, фигуранты действовали по предварительному сговору с другими лицами, имея целью инсценировать задержание полицией двух мобилизованных мужчин и обеспечить их неприбытие к месту службы. За такие действия злоумышленники получили вознаграждение - по $5 тыс. за каждого из двух военнообязанных.

 

По результатам полицейской спецоперации оперативники уголовного розыска совместно со следователями полиции Черниговщины при силовой поддержке спецподразделения полиции КОРД разыскали в Киевской области причастных к преступлению. Совместно с СБУ псевдополицейские задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Ими оказались жители Киевской области и Киева, 1990 и 2003 годов рождения. Кроме того, в порядке ст. 208 задержан один из военнообязанных. Мероприятия по установлению местонахождения другого продолжаются. Досудебное расследование продолжается.

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