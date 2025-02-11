Прорив РФ на Харківщині: Слідчі не знайшли підстав для застосування бойового імунітету до підозрюваних

Слідчі Державного бюро розслідувань не знайшли підстав для застосування бойового імунітету до підозрюваних у справі про "провал оборони на Харківщині" бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка і полковника Іллі Лапіна.

Джерело: коментар керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковника Вадима Приймачка в статті УП "Справа генералів. Як в Україні судять командирів під час війни і до чого тут політика"

Деталі: Полковник Приймачок розповідає, що слідчі ДБР з перших днів розслідування розглядали можливість застосування бойового імунітету до підозрюваних у провалі оборони на Харківщині, але не знайшли для цього підстав.

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В чому звинувачують Галушкіна, Горбенка і Лапіна:

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження 11 травня 2024 року. Підстава – напередодні приданий до 125-ої бригади ТРО 415-ий батальйон відійшов зі Стрілечої до Глибокого без погодження зі своїм командуванням. Військові пішли з першого рубежу на другий, де продовжили тримати оборону. В ДБР невідомо про випадки, щоб хтось із них пішов у СЗЧ.

Наразі бійці 415-го батальйону перебувають під слідством за самовільне залишення поля бою. Але нікому з них ще не оголосили підозру.

ДБР підозрює колишніх командувача ОСУВ "Хортиця" Юрія Галушкіна, командира 125-ої бригади ТРО Артура Горбенка і командира 415-го батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна в тому, що оборона на Харківщині проводилася не відповідно до статутів ЗСУ. Визначена смуга оборони для кожного з батальйонів значно перевищувала вимоги бойового статуту. Щільності між підрозділами не вистачало. В 415-му батальйоні було недостатньо бійців для оборони такої широкої смуги.

Командирам також закидають "неналежне облаштування фортифікацій". На першому ешелоні військові побудували опорні пункти, інженерні загородження, мінні поля. Як встановило слідство, цих фортифікацій було недостатньо для стримування ворога. Важливе уточнення: обласні військові адміністрації не будують укріплення на передовій, їхня зона відповідальності – друга і третя лінії оборони, тому до представників Харківської ОВА в ДБР у цій справі питань немає.

Пряма мова: "Експерти з'ясували, що дії Галушкіна, Горбенка і Лапіна перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку із тим, що втрачена частина територій держави вглиб на 6,5 кілометра, особовий склад і військова техніка".

Знати більше: Екскомбриг 125-ої ТРО Горбенко: На Харківщині робили все можливе. Але втримати фронт, коли в тебе 6–8 людей на кілометр – нереально