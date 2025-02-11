Прорив РФ на Харківщині: Слідчі не знайшли підстав для застосування бойового імунітету до підозрюваних
Слідчі Державного бюро розслідувань не знайшли підстав для застосування бойового імунітету до підозрюваних у справі про "провал оборони на Харківщині" бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка і полковника Іллі Лапіна.
Джерело: коментар керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковника Вадима Приймачка в статті УП "Справа генералів. Як в Україні судять командирів під час війни і до чого тут політика"
Деталі: Полковник Приймачок розповідає, що слідчі ДБР з перших днів розслідування розглядали можливість застосування бойового імунітету до підозрюваних у провалі оборони на Харківщині, але не знайшли для цього підстав.
В чому звинувачують Галушкіна, Горбенка і Лапіна:
- Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження 11 травня 2024 року. Підстава – напередодні приданий до 125-ої бригади ТРО 415-ий батальйон відійшов зі Стрілечої до Глибокого без погодження зі своїм командуванням. Військові пішли з першого рубежу на другий, де продовжили тримати оборону. В ДБР невідомо про випадки, щоб хтось із них пішов у СЗЧ.
- Наразі бійці 415-го батальйону перебувають під слідством за самовільне залишення поля бою. Але нікому з них ще не оголосили підозру.
- ДБР підозрює колишніх командувача ОСУВ "Хортиця" Юрія Галушкіна, командира 125-ої бригади ТРО Артура Горбенка і командира 415-го батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна в тому, що оборона на Харківщині проводилася не відповідно до статутів ЗСУ. Визначена смуга оборони для кожного з батальйонів значно перевищувала вимоги бойового статуту. Щільності між підрозділами не вистачало. В 415-му батальйоні було недостатньо бійців для оборони такої широкої смуги.
- Командирам також закидають "неналежне облаштування фортифікацій". На першому ешелоні військові побудували опорні пункти, інженерні загородження, мінні поля. Як встановило слідство, цих фортифікацій було недостатньо для стримування ворога. Важливе уточнення: обласні військові адміністрації не будують укріплення на передовій, їхня зона відповідальності – друга і третя лінії оборони, тому до представників Харківської ОВА в ДБР у цій справі питань немає.
Пряма мова: "Експерти з'ясували, що дії Галушкіна, Горбенка і Лапіна перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку із тим, що втрачена частина територій держави вглиб на 6,5 кілометра, особовий склад і військова техніка".
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