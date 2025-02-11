Прорыв РФ на Харьковщине: Следователи не нашли оснований для применения боевого иммунитета к подозреваемым

Фото: Карта украинских осинтеров Deep State по состоянию на 11 мая 2024 года

Следователи Государственного бюро расследований не нашли оснований для применения боевого иммунитета к подозреваемым по делу о "провале обороны на Харьковщине" бригадного генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Ильи Лапина.

Источник: комментарий руководителя отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований полковника Вадима Приймачка в статье УП "Дело генералов. Как в Украине судят командиров во время войны и при чем здесь политика"

Детали: Полковник Приймачок рассказывает, что следователи ГБР с первых дней расследования рассматривали возможность применения боевого иммунитета к подозреваемым в провале обороны на Харьковщине, но не нашли для этого оснований.

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В чем обвиняют Галушкина, Горбенко и Лапина:

Следователи ГБР открыли уголовное производство 11 мая 2024 года. Основание - накануне приданный 125-й бригаде ТРО 415-й батальон отошел из Стрелечьей в Глубокое без согласования со своим командованием. Военные ушли с первого рубежа на второй, где продолжили держать оборону. В ГБР неизвестно о случаях, чтобы кто-то из них ушел в СЗЧ.

Сейчас бойцы 415-го батальона находятся под следствием за самовольное оставление поля боя. Но никому из них еще не объявили подозрение.

ГБР подозревает бывших командующего ОСГВ "Хортица" Юрия Галушкина, командира 125-й бригады ТРО Артура Горбенко и командира 415-го батальона 23 ОМБр Илью Лапина в том, что оборона на Харьковщине проводилась не в соответствии с уставами ВСУ. Определенная полоса обороны для каждого из батальонов значительно превышала требования боевого устава. Плотности между подразделениями не хватало. В 415-м батальоне было недостаточно бойцов для обороны такой широкой полосы.

Командирам также вменяют "ненадлежащее обустройство фортификаций". На первом эшелоне военные построили опорные пункты, инженерные заграждения, минные поля. Как установило следствие, этих фортификаций было недостаточно для сдерживания врага. Важное уточнение: областные военные администрации не строят укрепления на передовой, их зона ответственности - вторая и третья линии обороны, поэтому к представителям Харьковской ОГА у ГБР в этом деле вопросов нет.

Прямая речь: "Эксперты выяснили, что действия Галушкина, Горбенко и Лапина находятся в прямой причинно-следственной связи с тем, что потеряна часть территорий государства вглубь на 6,5 километра, личный состав и военная техника".

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