Прорыв РФ на Харьковщине: Следователи не нашли оснований для применения боевого иммунитета к подозреваемым
Следователи Государственного бюро расследований не нашли оснований для применения боевого иммунитета к подозреваемым по делу о "провале обороны на Харьковщине" бригадного генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Ильи Лапина.
Источник: комментарий руководителя отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований полковника Вадима Приймачка в статье УП "Дело генералов. Как в Украине судят командиров во время войны и при чем здесь политика"
Детали: Полковник Приймачок рассказывает, что следователи ГБР с первых дней расследования рассматривали возможность применения боевого иммунитета к подозреваемым в провале обороны на Харьковщине, но не нашли для этого оснований.
В чем обвиняют Галушкина, Горбенко и Лапина:
- Следователи ГБР открыли уголовное производство 11 мая 2024 года. Основание - накануне приданный 125-й бригаде ТРО 415-й батальон отошел из Стрелечьей в Глубокое без согласования со своим командованием. Военные ушли с первого рубежа на второй, где продолжили держать оборону. В ГБР неизвестно о случаях, чтобы кто-то из них ушел в СЗЧ.
- Сейчас бойцы 415-го батальона находятся под следствием за самовольное оставление поля боя. Но никому из них еще не объявили подозрение.
- ГБР подозревает бывших командующего ОСГВ "Хортица" Юрия Галушкина, командира 125-й бригады ТРО Артура Горбенко и командира 415-го батальона 23 ОМБр Илью Лапина в том, что оборона на Харьковщине проводилась не в соответствии с уставами ВСУ. Определенная полоса обороны для каждого из батальонов значительно превышала требования боевого устава. Плотности между подразделениями не хватало. В 415-м батальоне было недостаточно бойцов для обороны такой широкой полосы.
- Командирам также вменяют "ненадлежащее обустройство фортификаций". На первом эшелоне военные построили опорные пункты, инженерные заграждения, минные поля. Как установило следствие, этих фортификаций было недостаточно для сдерживания врага. Важное уточнение: областные военные администрации не строят укрепления на передовой, их зона ответственности - вторая и третья линии обороны, поэтому к представителям Харьковской ОГА у ГБР в этом деле вопросов нет.
Прямая речь: "Эксперты выяснили, что действия Галушкина, Горбенко и Лапина находятся в прямой причинно-следственной связи с тем, что потеряна часть территорий государства вглубь на 6,5 километра, личный состав и военная техника".
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