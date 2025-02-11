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Німецька "подруга Путіна" не змогла сказати, що радіє існуванню України, й назвала ціну її опору "абсурдною"

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 11 лютого 2025, 14:48
Німецька подруга Путіна не змогла сказати, що радіє існуванню України, й назвала ціну її опору абсурдною
Сара Вагенкнехт. Ілюстративне фото: Getty Images

Лідерка німецької проросійської та крайньої лівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт" відмовилась говорити про те, чи радіє тому, що Україна "все ще існує через три роки" повномасштабної війни, а не капітулювала перед Росією у перший тиждень. Вона назвала "абсурдною" ціну опору та заявила, що "загибель мільйона людей" була нібито непотрібною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Сари Вагенкнехт в інтерв’ю ютюберу Тіло Юнгу

Деталі: Юнг запитав у Вагенкнехт, чи не краще те, що війна в Україні триває три роки, але українська держава досі існує, ніж якби Росія перемогла у бліц-крігу за один тиждень. 

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Він декілька разів поставив Вагенкнехт запитання наступного змісту: "Саро, чи ти радієш тому, що, незважаючи на таку жахливу ситуацію, Україна все ще існує через три роки?".

Вагенкнехт спочатку назвала це "сміливим твердженням", а потім звинуватила Юнга в тому, що він поставив неправильне запитання.

"Я не радію (існуванню України. – Ред.) через ціну, тому що ціна є абсурдною, і платити цю ціну не було необхідно. Не було потреби у тому, аби загинув мільйон людей, щоб Україна все ще існувала", – сказала вона.

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Вона також відповідала, що була б рада, "якби Україна закінчила цю війну раніше. І тоді б вона все ще існувала". 

Вагенкнехт неодноразово згадувала про мільйон смертей, яким, за її словами, можна було б запобігти без війни або за умови швидкої мирної угоди. При цьому, на її думку, Україна могла б існувати в кордонах 2022 року, якби уклала мирну угоду на початку повномасштабного вторгнення.

Коли її запитали, чи повинна Україна здатися, Вагенкнехт відповіла: "Щоб укласти угоду, потрібні дві сторони". 

Вагенкнехт також сказала, що "звичайно не хоче, щоб Україна зникла".

Нагадаємо: 

НімеччинаПутінРосіявійна
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