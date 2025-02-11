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Колишню українську чемпіонку-сумоїстку заочно засудили до 12 років тюрми за допомогу армії РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 11 лютого 2025, 15:35
Колишню українську чемпіонку-сумоїстку заочно засудили до 12 років тюрми за допомогу армії РФ
Ольга Давидко. ілюстрація СБУ

Колишню українську спортсменку з Криму суд визнав винною у пособництві державі-агресору: Її заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Засуджена – колишня українська спортсменка та багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо, яка з 2016 року почала виступати у складі збірної РФ".

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Деталі: Обставини справи та фото свідчать, що йдеться про сумоїстку Ольгу Давидко.

Прокурори в суді довели, що у 2023 році засуджена заснувала та очолила волонтерський рух у тимчасово окупованому Криму.

Вона проводила численні збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців РФ, які вели бойові дії проти України, у тому числі, у місті Бахмут. При цьому, інформацію та звіти про збори коштів "волонтерка" поширювала у Telegram-каналі та на особистих сторінках у соціальних мережах.

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Засуджена неодноразово виступала у пропагандистських медіа, транслюючи проросійські наративи в інформаційний простір Криму. Зокрема, заявляла про необхідність допомоги армії РФ у проведенні так званої "СВО" (так російська пропаганда називає війну проти України -ред.) та "захисту півострова від ЗСУ".

Офіс генпрокурора
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