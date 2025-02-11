Бывшая украинская чемпионка-сумоистка заочно приговорена к 12 годам тюрьмы за помощь армии РФ

Бывшую украинскую спортсменку из Крыма суд признал виновной в пособничестве государству-агрессору: она заочно приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Осужденная - бывшая украинская спортсменка и многократная чемпионка Европы и мира по сумо, которая с 2016 года начала выступать в составе сборной РФ".

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Детали: Обстоятельства дела и фото свидетельствуют, что речь идет о сумоистке Ольге Давыдко.

Прокуроры в суде доказали, что в 2023 году осужденная основала и возглавила волонтерское движение во временно оккупированном Крыму.

Она проводила многочисленные сборы средств для закупки дизельных генераторов, раций, тепловизоров и других ресурсов для военнослужащих РФ, которые вели боевые действия против Украины, в том числе, в городе Бахмут. При этом, информацию и отчеты о сборе средств "волонтер" распространяла в Telegram-канале и на личных страницах в социальных сетях.

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Осужденная неоднократно выступала в пропагандистских медиа, транслируя пророссийские нарративы в информационное пространство Крыма. В частности, заявляла о необходимости помощи армии РФ в проведении так называемой "СВО" (так российская пропаганда называет войну против Украины -ред.) и "защите полуострова от ВСУ".