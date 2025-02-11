США та Британія не підписали міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі

Велика Британія і США не підписали міжнародну угоду про штучний інтелект (ШІ), ухвалену на глобальному саміті в Парижі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: Документ, підписаний Францією, Китаєм та Індією, а також іншими країнами, обіцяє "відкритий", "інклюзивний" і "етичний" підхід до розвитку технології ШІ.

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Дискусії на саміті в Парижі були зосереджені на впливі ШІ на суспільство і навколишнє середовище, а також на тому, яких заходів необхідно вжити, щоб скористатися його перевагами і запобігти ризикам.

Ані США, ані Велика Британія не пояснили причин, через які вони не підписали декларацію.

Однак під час свого виступу на саміті віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що надто жорстке регулювання штучного інтелекту може "вбити галузь, що трансформується, в той момент, коли вона тільки починає розвиватися".

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За словами Венса, ШІ – це "можливість, яку адміністрація Трампа не проґавить".

Він також додав, що "політика розвитку ШІ" має бути пріоритетнішою за безпеку.

Політики, керівники держав та дипломати на саміті в Парижі обговорювали способи отримання економічних вигод від інновацій у сфері ШІ та одночасно усунення ризиків, пов'язаних з цією технологією.

Минулого року повідомляли, що розвідувальні відомства Сполученого Королівства хочуть створити окрему "лабораторію", що займалась би аналізом кіберзагроз та загроз, пов’язаних з використанням штучного інтелекту.

А президент Латвії Едгардс Рінкевичс казав, що штучний інтелект є небезпечним інструментом, за допомогою якого можна втручатися у виборчі процеси.