Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США и Британия не подписали международную декларацию по ИИ на саммите в Париже

Ирина Кутелева, Александр ШумилинВторник, 11 февраля 2025, 15:48
США и Британия не подписали международную декларацию по ИИ на саммите в Париже
Фото: Getty Images

Великобритания и США не подписали международное соглашение об искусственном интеллекте (ИИ), принятое на глобальном саммите в Париже.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: Документ, подписанный Францией, Китаем и Индией, а также другими странами, обещает "открытый", "инклюзивный" и "этический" подход к развитию технологии ИИ.

Реклама:

Дискуссии на саммите в Париже были сосредоточены на влиянии ИИ на общество и окружающую среду, а также на том, какие меры необходимо предпринять, чтобы воспользоваться его преимуществами и предотвратить риски.

Ни США, ни Великобритания не объяснили причин, по которым они не подписали декларацию.

Однако во время своего выступления на саммите вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что слишком жесткое регулирование искусственного интеллекта может "убить трансформирующуюся отрасль в тот момент, когда она только начинает развиваться".

РЕКЛАМА:

По словам Вэнса, ИИ – это "возможность, которую администрация Трампа не упустит".

Он также добавил, что "политика развития ИИ" должна быть приоритетнее безопасности.

Политики, руководители государств и дипломаты на саммите в Париже обсуждали способы получения экономических выгод от инноваций в сфере ИИ и одновременно устранения рисков, связанных с этой технологией.

В прошлом году сообщалось, что разведывательные ведомства Соединенного Королевства хотят создать отдельную "лабораторию", которая занималась бы анализом киберугроз и угроз, связанных с использованием искусственного интеллекта.

А президент Латвии Эдгардс Ринкевичс говорил, что искусственный интеллект является опасным инструментом, с помощью которого можно вмешиваться в избирательные процессы.

СШАВеликобританияИскусственный интеллект
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский рассказал, что в случае переговоров с Путиным предложит "прямой обмен территориями"
Бывшая украинская чемпионка-сумоистка заочно приговорена к 12 годам тюрьмы за помощь армии РФ
Украинская сталь попадет под пошлины Трампа: в Киеве ищут решение
Рада разрешила купить российские реакторы для достройки ХАЭС: сколько потратят
РосСМИ: Посол США неожиданно посетила МИД России
фотоЭкс-нардеп с сыном наладили агробизнес с оккупацией и платили налоги в бюджет России
Все новости...
США
Украинская сталь попадет под пошлины Трампа: в Киеве ищут решение
РосСМИ: Посол США неожиданно посетила МИД России
У Трампа хотят подтолкнуть Европу больше покупать американского оружия для Украины – Reuters
Последние новости
17:29
В среду будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
17:20
Лесной: Все педагоги дошкольных учреждений будут иметь одинаковую продолжительность отпуска
17:19
Зеленский считает, что действия Байдена в отношении Украины еще рано судить
17:15
В Днепре ввели аварийные отключения света
17:13
Зеленский рассказал, что в случае переговоров с Путиным предложит "прямой обмен территориями"
17:05
Рада поддержала усовершенствование индустриальных парков
16:52
Заместитель Сийярто приехал в Киев и требует объяснений из-за якобы "клеветнической кампании" против Венгрии
16:50
В Раде прокомментировали, вырастут ли цены на коммунальные услуги в ближайшее время
16:48
На заседании "Рамштайн" не будет объявлений о новой помощи Украине – WP
16:45
Россия предлагает Китаю нефть со скидкой после санкций США
Все новости...
Реклама:
Реклама: