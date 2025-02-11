Заступник Сійярто приїхав до Києва і вимагає пояснень через нібито "наклепницьку кампанію" проти Угорщини

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор прибув до Києва, щоб вимагати в української влади пояснень щодо нібито "наклепницької кампанії" проти Угорщини.

Джерело: Модьор у відео на своїй сторінці у Facebook у вівторок, його цитує Hirado, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з його заявою, він звернеться до українського керівництва за поясненнями щодо "наклепницької кампанії" проти Угорщини, яка, за даними угорських спецслужб, нібито ведеться проти Будапешта за підтримки України.

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"Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини", – сказав Модьор у відео, на якому він перебуває у Києві.

Нагадаємо, минулого тижня лідер фракції партії влади Угорщини "Фідес" Мате Кочиш заявив, що, за інформацією угорських спецслужб, Україна нібито розгорнула кампанію з очорнення премʼєра Віктора Орбана.

Метою цієї кампанії нібито є підрив міжнародного іміджу прем'єр-міністра та здатності Угорщини відстоювати свої інтереси.

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Кочиш додав, що Україна витратила "чималі кошти" на операцію, і "робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями вже розпочалася".

Левенте Модьор заявив, що якщо Київ активно фінансує та підтримує дії, спрямовані на дискредитацію угорського уряду у внутрішній та зовнішній політиці, то це не можна розцінювати інакше, як удар у спину сусідній державі, яка прийшла на допомогу після початку повномасштабного вторгнення РФ і відклала в бік усі розбіжності.

"Очевидно, що таке грубе зовнішнє втручання у внутрішньополітичні відносини Угорщини не може залишитися без жорсткої відповіді. Мета моєї нинішньої поїздки до Києва – вимагати від українського керівництва пояснень з усього, що відбувається, а у разі відсутності пояснень – описати можливу реакцію Угорщини", – заявив Модьор.

Раніше, нагадаємо, звинувачення в бік України лунали із сусідньої Словаччини: там спецслужби заявили про підготовку "державного перевороту".

На цьому тлі, а також на тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.