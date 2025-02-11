Заместитель Сийярто приехал в Киев и требует объяснений из-за якобы "клеветнической кампании" против Венгрии

Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Модьор прибыл в Киев, чтобы потребовать у украинских властей объяснений относительно якобы "клеветнической кампании" против Венгрии.

Источник: Модьор в видео на своей странице в Facebook во вторник, его цитирует Hirado, "Европейская правда"

Детали: Согласно его заявлению, он обратится к украинскому руководству за объяснениями относительно "клеветнической кампании" против Венгрии, которая, по данным венгерских спецслужб, якобы ведется против Будапешта при поддержке Украины.

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"Правительство будет защищать страну от всех попыток внешнего влияния, поскольку для нас нет ничего важнее интересов Венгрии", – сказал Модьор в видео, на котором он находится в Киеве.

Напомним, на прошлой неделе лидер фракции партии власти Венгрии "Фидес" Мате Кочиш заявил, что, по информации венгерских спецслужб, Украина якобы развернула кампанию по очернению премьера Виктора Орбана.

Целью этой кампании якобы является подрыв международного имиджа премьер-министра и способности Венгрии отстаивать свои интересы.

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Кочиш добавил, что Украина потратила "немалые средства" на операцию, и "работа по сбору информации и фабрикации фейковых новостей украинцами уже началась".

Левенте Модьор заявил, что если Киев активно финансирует и поддерживает действия, направленные на дискредитацию венгерского правительства во внутренней и внешней политике, то это нельзя расценивать иначе, как удар в спину соседнему государству, которое пришло на помощь после начала полномасштабного вторжения РФ и отложило в сторону все разногласия.

"Очевидно, что такое грубое внешнее вмешательство во внутриполитические отношения Венгрии не может остаться без жесткого ответа. Цель моей нынешней поездки в Киев – потребовать от украинского руководства объяснений по всему происходящему, а в случае отсутствия объяснений – описать возможную реакцию Венгрии", – заявил Модьор.

Ранее, напомним, обвинения в сторону Украины звучали из соседней Словакии: там спецслужбы заявили о подготовке "государственного переворота".

На этом фоне, а также на фоне продолжающихся многотысячных протестов против своего правительства премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана " в стране, обвинив Украину в причастности к этому.