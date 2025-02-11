Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Bloomberg: Міністр фінансів США їде в Україну домовлятись про надра

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 11 лютого 2025, 17:51
Bloomberg: Міністр фінансів США їде в Україну домовлятись про надра
Фото: GettyImages

Міністр фінансів США Скотт Бессент може відвідати Україну для попередніх переговорів про "угоду", в межах якої Штати отримають доступ до рідкісноземельних ресурсів Києва в обмін на військову допомогу.

Джерело: агентство Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією Bloomberg, Бессент може приїхати в Київ уже цього тижня в межах "початкових переговорів" щодо забезпечення доступу США до корисних копалин.

Реклама:

Таким чином глава американського Мінфіну стане першим членом адміністрації Дональда Трампа, який відвідає Україну.

Минулого тижня президент США заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Пізніше він додав, що Київ "у принципі погодився" укласти "угоду" вартістю 500 мільярдів доларів.

РЕКЛАМА:

Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. За оцінками української влади, вони можуть коштувати трильйони доларів.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський нещодавно прокоментував, як бачить "угоду" з Трампом щодо корисних копалин.

СШАгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Bloomberg: Міністр фінансів США їде в Україну домовлятись про надра
Зеленський розповів, що у разі переговорів із Путіним запропонує "прямий обмін територіями"
Колишню українську чемпіонку-сумоїстку заочно засудили до 12 років тюрми за допомогу армії РФ
Українська сталь потрапить під мита Трампа: у Києві шукають рішення
Рада дозволила купити російські реактори для добудови ХАЕС: скільки витратять
РосЗМІ: Посол США несподівано відвідала МЗС Росії 
Усі новини...
США
Новий глава Пентагону підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну
На засіданні "Рамштайн" не буде оголошень про нову допомогу Україні – WP
Зеленський не вірить, що європейські "гарантії безпеки" спрацюють без США
Останні новини
18:28
Новий глава Пентагону підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну
18:28
Смартфони перестали бути основною платформою для YouTube в США
18:19
Розробник Brawl Stars заробив за 2024 рік $3 млрд, дохід зріс одразу на 77%
17:51
Bloomberg: Міністр фінансів США їде в Україну домовлятись про надра
17:50
Вчені знайшли неочікувану причину збільшення тривалості вагітності
17:50
Фіцо: Словаччина має "моральне право" міркувати про зупинку поставок газу в Україну
17:33
фотоРосіяни скинули авіабомби на Сумщину: загинули двоє людей
17:29
У середу діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
17:20
Лісовий: Усі педагоги дошкільних закладів матимуть однакову тривалість відпустки
17:19
Зеленський вважає, що дії Байдена щодо України ще рано судити
Усі новини...
Реклама:
Реклама: