Bloomberg: Міністр фінансів США їде в Україну домовлятись про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент може відвідати Україну для попередніх переговорів про "угоду", в межах якої Штати отримають доступ до рідкісноземельних ресурсів Києва в обмін на військову допомогу.

Джерело: агентство Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією Bloomberg, Бессент може приїхати в Київ уже цього тижня в межах "початкових переговорів" щодо забезпечення доступу США до корисних копалин.

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Таким чином глава американського Мінфіну стане першим членом адміністрації Дональда Трампа, який відвідає Україну.

Минулого тижня президент США заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Пізніше він додав, що Київ "у принципі погодився" укласти "угоду" вартістю 500 мільярдів доларів.

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Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. За оцінками української влади, вони можуть коштувати трильйони доларів.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський нещодавно прокоментував, як бачить "угоду" з Трампом щодо корисних копалин.