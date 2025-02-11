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Bloomberg: Министр финансов США едет в Украину договариваться о недрах

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 11 февраля 2025, 17:51
Bloomberg: Министр финансов США едет в Украину договариваться о недрах
Фото: GettyImages

Министр финансов США Скотт Бессент может посетить Украину для предварительных переговоров о "сделке", в рамках которой Штаты получат доступ к редкоземельным ресурсам Киева в обмен на военную помощь.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, пишет "Европейская правда"

Детали: По информации Bloomberg, Бессент может приехать в Киев уже на этой неделе в рамках "начальных переговоров" по обеспечению доступа США к полезным ископаемым.

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Таким образом глава американского Минфина станет первым членом администрации Дональда Трампа, который посетит Украину.

На прошлой неделе президент США заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Позже он добавил, что Киев "в принципе согласился" заключить "сделку" стоимостью 500 миллиардов долларов.

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Украина обладает значительными запасами урана и нескольких важных минералов, в частности титана, лития и графита. По оценкам украинских властей, они могут стоить триллионы долларов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский недавно прокомментировал, как видит "соглашение" с Трампом по полезным ископаемым.

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