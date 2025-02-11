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Новий глава Пентагону підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникВівторок, 11 лютого 2025, 18:28
Новий глава Пентагону підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну
Піт Гегсет. Фото: Getty Images

Глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну, підкресливши, що президент Дональд Трамп сподівається на швидке укладення мирної угоди. 

Джерело: Гесет заявив під час спілкування з журналістами в Штутгарті у вівторок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міністра оборони США запитали, чи буде нова адміністрація відкритою до відправки американських військ в Україну – зокрема, для того, аби відстежувати постачання зброї. На це Гегсет кортко відповів: "Ми не надсилаємо американські війська в Україну".

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Він також зазначив, що президент Трамп прихильний до швидкого укладення угоди щодо завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, Гегсет 12 лютого візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн". За даними ЗМІ, він не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів.

Очікують, що глава Пентагону підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше.

США
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