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Новый глава Пентагона подтвердил, что США не будут отправлять войска в Украину

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникВторник, 11 февраля 2025, 18:28
Новый глава Пентагона подтвердил, что США не будут отправлять войска в Украину
Пит Хегсет. Фото: Getty Images

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что США не будут отправлять войска в Украину, подчеркнув, что президент Дональд Трамп надеется на скорое заключение мирного соглашения.

Источник: Хегсет заявил во время общения с журналистами в Штутгарте во вторник, сообщает "Европейская правда"

Детали: Министра обороны США спросили, будет ли новая администрация открытой к отправке американских войск в Украину – в частности, для того, чтобы отслеживать поставки оружия. На это Хегсет кортко ответил: "Мы не посылаем американские войска в Украину".

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Он также отметил, что президент Трамп привержен быстрому заключению соглашения о завершении российско-украинской войны.

Напомним, Хегсет 12 февраля примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн". По данным СМИ, он не будет объявлять о новых поставках оружия для украинских воинов.

Ожидается, что глава Пентагона подтвердит приверженность президента Трампа к дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее.

США
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