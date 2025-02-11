Міноборони почне підписувати контракти з 18-24-річними: 1 млн грн будуть платити частинами

Кабінет Міністрів у вівторок затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років, що передбачає отримання 1 млн гривень одноразової грошової допомоги.

Джерело: повідомлення міністра оборони Рустема Умєрова, Міністерства оборони України

Дослівно: "Контракт для добровольців від 18 до 24 років на 1 рік передбачає базову загальновійськову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині.

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Добровольці отримають 1 млн одноразової грошової допомоги:

200 000 грн – після підписання контракту

300 000 грн – після проходження підготовки

500 000 грн – у день виключення зі списків особового складу військової частини.

Щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн. Додаткова винагорода за виконання бойових завдань".

Деталі: Умєров розповів, що цей контракт передбачає базову загальновійськову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині. За його словами загальний річний дохід може сягати 2 000 000 грн, залежно від бойових завдань.

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"Крім того, передбачена компенсація оренди житла на час служби, а після її завершення – можливість отримати іпотеку під 0% у межах програми "єОселя". Також передбачена низка соціальних гарантій. Наприклад, навчання у ЗВО в межах установлених квот за державний кошт після закінчення контракту.

Фото: Міноборони

Окрім цього, запроваджено право на вільний виїзд за кордон після звільнення зі служби; також такі добровольці не підлягають мобілізації протягом 12 місяців після завершення контракту", - написав Умєров.

Фото: Міноборони

Для того, щоб підписати такий контракт потрібно подати заявку на сайті 18-24.army.gov.ua або обрати бригаду в "Резерв+".

Кнопка у застосунку буде активною з найближчим оновленням, йдеться у повідомленні.