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Минобороны начнет подписывать контракты с 18-24-летними: 1 млн грн будут платить частями

Александр ШумилинВторник, 11 февраля 2025, 20:41
Минобороны начнет подписывать контракты с 18-24-летними: 1 млн грн будут платить частями
Фото: Минобороны

Минобороны определило, как добровольцы 18-24 лет будут получать 1 млн грн

Кабинет Министров во вторник утвердил порядок контрактов на один год для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающий получение 1 млн гривен единовременной денежной помощи.

Источник: сообщение министра обороны Рустема Умерова, Министерства обороны Украины

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Дословно: "Контракт для добровольцев от 18 до 24 лет на 1 год предусматривает базовую общевойсковую подготовку, профессиональную подготовку и курс адаптации в воинской части.

Добровольцы получат 1 млн единовременного денежного пособия:

  • 200 000 грн - после подписания контракта
  • 300 000 грн - после прохождения подготовки
  • 500 000 грн - в день исключения из списков личного состава воинской части.

Ежемесячное денежное обеспечение до 120 000 грн.

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Дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач".

Детали: Умеров рассказал, что этот контракт предусматривает базовую общевойсковую подготовку, профессиональную подготовку и курс адаптации в воинской части. По его словам общий годовой доход может достигать 2 000 000 грн, в зависимости от боевых задач.

"Кроме того, предусмотрена компенсация аренды жилья на время службы, а после ее завершения - возможность получить ипотеку под 0% в рамках программы "еОселя". Также предусмотрен ряд социальных гарантий. Например, обучение в ЗВО в пределах установленных квот за государственный счет после окончания контракта.

 
Фото: Минобороны

Кроме этого, введено право на свободный выезд за границу после увольнения со службы; также такие добровольцы не подлежат мобилизации в течение 12 месяцев после завершения контракта", - написал Умеров.

 
Фото: Минобороны

Для того, чтобы подписать такой контракт нужно подать заявку на сайте 18-24.army.gov.ua или выбрать бригаду в "Резерв+".

Кнопка в приложении будет активной с ближайшим обновлением, говорится в сообщении.

Минобороны
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