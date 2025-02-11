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NYT: Трамп таємно доручив ще одному своєму посланнику займатись Україною

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 11 лютого 2025, 21:20
NYT: Трамп таємно доручив ще одному своєму посланнику займатись Україною
Фото: Getty Images

Стівен Віткофф, призначений президентом США Дональдом Трампом посланником з питань Близького Сходу, також отримав доручення допомагати встановленню "миру" між Україною та Росією.

Джерело: "Європейська правда", публікація The New York Times, яка посилається на слова "багатьох" поінформованих джерел

Деталі: Як пише NYT, Трамп доручив Віткоффу "відігравати певну роль" у процесі врегулювання війни Росії проти України.

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Для цього президент США кілька тижнів тому таємно розширив повноваження посланника за межі питань Близького Сходу "з метою відкриття переговорного каналу з росіянами", ідеться в матеріалі.

Співрозмовники The New York Times пояснюють це тим, що Трамп довіряє Віткоффу і нібито вважає, що той має належні навички ведення переговорів, які допоможуть покласти край війні в Україні.

Ці джерела також кажуть, що Віткофф уже мав прямі переговори з неназваними "близькими союзниками" Владіміра Путіна і також обговорював Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі.

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Водночас залишається незрозумілим точний розподіл повноважень між Віткоффом і Кітом Келлогом – генералом у відставці, якого Трамп офіційно призначив посланником з питань російсько-української війни.

Келлог, як відомо, розробляє для президента США план "завершення війни" в Україні.

За повідомленнями ЗМІ, він наразі відклав розробку плану, аби поспілкуватись із європейськими членами НАТО і почути їхню думку.

Трамп
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