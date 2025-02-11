На Київщині працюють сили ППО по російських безпілотниках
Вівторок, 11 лютого 2025, 21:37
Російська армія увечері 11 лютого запустила ударні безпілотники на територію України.
Джерело: Київська ОВА, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Станом на 21:20 військові повідомляють про БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину, БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину та БпЛА в центральній/західній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину.
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Київська ОВА повідомила, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.