На Київщині працюють сили ППО по російських безпілотниках

Російська армія увечері 11 лютого запустила ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Київська ОВА, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Станом на 21:20 військові повідомляють про БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину, БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину та БпЛА в центральній/західній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину.

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Київська ОВА повідомила, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.