На Киевщине работают силы ПВО по российским беспилотникам

Российская армия вечером 11 февраля запустила ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Киевская ОВА, Воздушные силы ВСУ

Детали: По состоянию на 21:20 военные сообщают о БПЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину, БПЛА в южной части Черниговщины, курсом на Киевщину и БПЛА в центральной/западной частях Харьковщины, курсом на Полтавщину.

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Киевская ОВА сообщила, что в воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

В 22:11 объявили воздушную тревогу в Киеве.