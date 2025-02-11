ССО закликають громадян долучитися до руху опору

Сили спеціальних операцій закликають охочих долучатися до руху опору, як на тимчасово окупованих територіях, так і на підконтрольній Україні території.

Джерело: ресурс Сил спеціальних операцій, "Дзеркало тижня"

Деталі: Форми участі у захисті держави можуть бути різноманітними: від збору інформації на користь України в умовах окупації до підготовки кожного учасника руху опору до можливого відбиття атаки агресора.

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Для руху опору потрібні жителі окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також Криму.

Зареєструватись можна на сайті ССО ЗСУ opir.org.ua. Анкета там є повністю конфіденційною.

Громадян України, які зараз перебувають на неокупованій українській території також закликають долучатись до руху опору.