ССО призывают граждан присоединиться к движению сопротивления
Силы специальных операций призывают желающих участвовать в движении сопротивления, как на временно оккупированных территориях, так и на подконтрольной Украине территории.
Источник: ресурс Сил специальных операций, "Зеркало недели"
Детали: Формы участия в защите государства могут быть разнообразными: от сбора информации в пользу Украины в условиях оккупации до подготовки каждого участника движения сопротивления к возможному отражению атаки агрессора.
Для движения сопротивления нужны жители оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а также Крыма.
Зарегистрироваться можно на сайте ССО ВСУ opir.org.ua. Анкета там является полностью конфиденциальной.
Граждан Украины, которые сейчас находятся на неоккупированной украинской территории также призывают приобщаться к движению сопротивления.