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ССО призывают граждан присоединиться к движению сопротивления

Украинская правдаВторник, 11 февраля 2025, 22:54
ССО призывают граждан присоединиться к движению сопротивления
Иллюстративное фото - ССО ВСУ

Силы специальных операций призывают желающих участвовать в движении сопротивления, как на временно оккупированных территориях, так и на подконтрольной Украине территории.

Источник: ресурс Сил специальных операций, "Зеркало недели"

Детали: Формы участия в защите государства могут быть разнообразными: от сбора информации в пользу Украины в условиях оккупации до подготовки каждого участника движения сопротивления к возможному отражению атаки агрессора.

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Для движения сопротивления нужны жители оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а также Крыма.

Зарегистрироваться можно на сайте ССО ВСУ opir.org.ua. Анкета там является полностью конфиденциальной.

Граждан Украины, которые сейчас находятся на неоккупированной украинской территории также призывают приобщаться к движению сопротивления.

ССО
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