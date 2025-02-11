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Сили оборони зупинили 30 штурмів на Покровському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 11 лютого 2025, 23:17
Сили оборони зупинили 30 штурмів на Покровському напрямку – Генштаб
Фото ілюстративне з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

На фронті від початку доби 11 лютого відбулось 90 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 11 лютого

Дослівно: "Російські загарбники завдали двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосували 19 ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження понад тисячу сто дронів-камікадзе та здійснили понад п’ять тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку від ворожої авіації постраждали Золочів та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового, де українські захисники зупинили всі сім ворожих атак. Ворог скинув КАБ на Осиново.

На Лиманському напрямку російські загарбники, за підтримки авіації, дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

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На Сіверському напрямку наші захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Васюківки, Григорівки та Часового Яру. Сили оборони відбили одну атаку загарбників, на даний час бої точаться ще в трьох локаціях. Ступочки та Дружківка зазнали авіаударів.

Тринадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Два бої досі тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко. Наші захисники зупинили всі 30 штурмових дій противника.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку відбулось три боєзіткнення з противником в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Омельник скинувши сім КАБів.

На Придніпровському напрямку противник скинув два КАБ на населений пункт Придніпровське.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 15 боєзіткнень, також загарбницька армія завдала 28 авіаударів, скинувши 39 КАБ та здійснила 532 обстріли.

Генштабвійнабойові дії
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