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Силы обороны остановили 30 штурмов на Покровском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 11 февраля 2025, 23:17
Силы обороны остановили 30 штурмов на Покровском направлении – Генштаб
Фото иллюстративное с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

На фронте с начала суток 11 февраля состоялось 90 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 11 февраля

Дословно: "Российские захватчики нанесли два ракетных и 67 авиационных ударов, применили 19 ракет и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи сто дронов-камикадзе и осуществили более пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении от вражеской авиации пострадали Золочев и Ветеринарное.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово, где украинские защитники остановили все семь вражеских атак. Враг сбросил КАБ на Осиново.

На Лиманском направлении российские захватчики, при поддержке авиации, девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новое, Зеленый Гай, Новолюбовка и Ямполовка.

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На Северском направлении наши защитники отбили один штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Васюковки, Григорьевки и Часового Яра. Силы обороны отбили одну атаку захватчиков, в настоящее время бои идут еще в трех локациях. Ступочки и Дружковка подверглись авиаударам.

Тринадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Два боя до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Песчаное, Покровск, Успеновка, Улаклы, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлино, Молодецкое, Удачное, Надеждинка, Алексеевка, Дачное и Шевченко. Наши защитники остановили все 30 штурмовых действий противника.

На Новопавловском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении состоялось три боестолкновения с противником в районе населенных пунктов Новоселка и Чаривне.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Омельник сбросив семь КАБов.

На Приднепровском направлении противник сбросил два КАБа на населенный пункт Приднепровское.

На Курском направлении с начала суток произошло 15 боестолкновений, также захватническая армия нанесла 28 авиаударов, сбросив 39 КАБ и осуществила 532 обстрела.

Генштабвойнабоевые действия
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