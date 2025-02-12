На Київщині проводять безпекові заходи: перевірятимуть документи, можуть обмежити проїзд

Служба безпеки у взаємодії з Національною поліцією та угрупованням сил і засобів оборони Київ проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи в населених пунктах Бучанського району Київської області.

Джерело: ГУ СБУ у Києві та області у Facebook

Дослівно: "Мета - посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів, які безпосередньо з нею межують".

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Деталі: Повідомляється, що, зокрема, силовики проводять огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території проведення.

В СБУ зазначили, що безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

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"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - говориться у повідомленні.