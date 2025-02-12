На Київщині проводять безпекові заходи: перевірятимуть документи, можуть обмежити проїзд
Служба безпеки у взаємодії з Національною поліцією та угрупованням сил і засобів оборони Київ проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи в населених пунктах Бучанського району Київської області.
Джерело: ГУ СБУ у Києві та області у Facebook
Дослівно: "Мета - посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів, які безпосередньо з нею межують".
Деталі: Повідомляється, що, зокрема, силовики проводять огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території проведення.
В СБУ зазначили, що безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.
Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.
"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - говориться у повідомленні.