На Киевщине проводят мероприятия по безопасности: будут проверять документы, могут ограничить проезд

Служба безопасности во взаимодействии с Национальной полицией и группировкой сил и средств обороны Киева проводит плановые контрразведывательные (безопасностные) мероприятия в населенных пунктах Бучанского района Киевской области.

Источник: ГУ СБУ в Киеве и области в Facebook

Дословно: "Цель - усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов, которые непосредственно с ней граничат".

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Детали: Сообщается, что, в частности, силовики проводят осмотр территории и отдельных помещений для выявления запрещенных к обороту предметов и осуществляют проверку граждан, находящихся на территории проведения.

В СБУ отметили, что меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения.

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

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"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - говорится в сообщении.