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Через пожежу в геріатричному пансіонаті на Одещині загинули 3 людини

Альона Мазуренко Середа, 12 лютого 2025, 10:39
Через пожежу в геріатричному пансіонаті на Одещині загинули 3 людини
фото: Нацполіція

Внаслідок пожежі в геріатричному пансіонаті в Березівському районі на Одещині загинули троє чоловіків.

Джерело: головне управління Нацполіції в Одеській області

Дослівно: "На місці пожежі виявлено тіла трьох чоловіків, попередньо мешканців пансіонату, віком 53,76 та 77 років, які самостійно не пересувалися.

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У рамках провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, їх направлено на судово-медичну експертизу. Крім того, слідчими призначено низку інших судових експертиз, зокрема пожежно-технічну та експертизу безпеки життєдіяльності".

Деталі: Поліцейські також опитують 17 евакуйованих громадян, які наразі перебувають у лікарні.

 

Правоохоронці встановлюють додаткових очевидців та свідків події, вивчають вилучену документацію щодо правової діяльності підприємства.

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Займання в одноповерховій будівлі геріатричного пансіонату в Березівському районі сталося 11 лютого близько 21:00.

пожежаОдеська область
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