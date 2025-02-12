Через пожежу в геріатричному пансіонаті на Одещині загинули 3 людини

Внаслідок пожежі в геріатричному пансіонаті в Березівському районі на Одещині загинули троє чоловіків.

Джерело: головне управління Нацполіції в Одеській області

Дослівно: "На місці пожежі виявлено тіла трьох чоловіків, попередньо мешканців пансіонату, віком 53,76 та 77 років, які самостійно не пересувалися.

Реклама:

У рамках провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, їх направлено на судово-медичну експертизу. Крім того, слідчими призначено низку інших судових експертиз, зокрема пожежно-технічну та експертизу безпеки життєдіяльності".

Деталі: Поліцейські також опитують 17 евакуйованих громадян, які наразі перебувають у лікарні.

Правоохоронці встановлюють додаткових очевидців та свідків події, вивчають вилучену документацію щодо правової діяльності підприємства.

РЕКЛАМА:

Займання в одноповерховій будівлі геріатричного пансіонату в Березівському районі сталося 11 лютого близько 21:00.