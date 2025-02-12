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Из-за пожара в гериатрическом пансионате в Одесской области погибли 3 человека

Алена МазуренкоСреда, 12 февраля 2025, 10:39
Из-за пожара в гериатрическом пансионате в Одесской области погибли 3 человека
фото: Нацполиция

В результате пожара в гериатрическом пансионате в Березовском районе Одесской области погибли трое мужчин.

Источник: главное управление Нацполиции в Одесской области

Дословно: "На месте пожара обнаружены тела трех мужчин, предварительно жителей пансионата, в возрасте 53,76 и 77 лет, которые самостоятельно не передвигались.

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В рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, они направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, следователями назначен ряд других судебных экспертиз, в частности пожарно-техническую и экспертизу безопасности жизнедеятельности".

Детали: Полицейские также опрашивают 17 эвакуированных граждан, которые сейчас находятся в больнице.

 

Правоохранители устанавливают дополнительных очевидцев и свидетелей происшествия, изучают изъятую документацию по правовой деятельности предприятия.

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Возгорание в одноэтажном здании гериатрического пансионата в Березовском районе произошло 11 февраля около 21:00.

пожарОдесская область
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