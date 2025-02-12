Из-за пожара в гериатрическом пансионате в Одесской области погибли 3 человека

В результате пожара в гериатрическом пансионате в Березовском районе Одесской области погибли трое мужчин.

Источник: главное управление Нацполиции в Одесской области

Дословно: "На месте пожара обнаружены тела трех мужчин, предварительно жителей пансионата, в возрасте 53,76 и 77 лет, которые самостоятельно не передвигались.

Реклама:

В рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, они направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, следователями назначен ряд других судебных экспертиз, в частности пожарно-техническую и экспертизу безопасности жизнедеятельности".

Детали: Полицейские также опрашивают 17 эвакуированных граждан, которые сейчас находятся в больнице.

Правоохранители устанавливают дополнительных очевидцев и свидетелей происшествия, изучают изъятую документацию по правовой деятельности предприятия.

РЕКЛАМА:

Возгорание в одноэтажном здании гериатрического пансионата в Березовском районе произошло 11 февраля около 21:00.