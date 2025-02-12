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Парламентарі Греції обрали нового президента країни з четвертої спроби

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 12 лютого 2025, 12:55
Парламентарі Греції обрали нового президента країни з четвертої спроби
Константінос Тасулас, фото з сайту www.ekathimerini.com

Грецькі депутати обрали нового президента країни в четвертому й останньому турі голосування у середу – ним стане попередній спікер парламенту і кандидат прем'єр-міністра Константінос Тасулас. Посада президента у Греції – значною мірою церемоніальна роль, яка також передбачає обмежені політичні повноваження.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini

Деталі: Тасулас отримав 160 голосів під час виборів, що проходили у 300-місному парламенті. Усього в голосуванні взяли участь 276 депутатів. У останньому турі голосування поріг для обрання становив просту більшість у 151 голос.

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Оскільки керівна партія "Нова демократія" отримала 156 місць у парламенті, перемога Тасуласа у четвертому турі була майже гарантованою.

Рішення висунути кандидатуру Тасуласа обурило протестувальників, які минулого місяця мітингували під стінами парламенту, вимагаючи справедливості щодо залізничної катастрофи 2023 року. 

Вони кажуть, що під час перебування Тасуласа на посаді спікера законодавці не змогли нікого притягнути до політичної відповідальності за найстрашнішу залізничну катастрофу в Греції.

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Що було раніше:

  • До цього посаду президента обіймала Катерина Сакелларопулу, яка стала першою жінкою-главою держави в Греції. У листопаді 2022 року вона приїздила до Києва.
  • Термін повноважень Сакелларопулу закінчується 13 березня. Очікується, що церемонія приведення до присяги Тасуласа відбудеться цього ж дня.

Греціявибори
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