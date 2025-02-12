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Парламентарии Греции избрали нового президента страны с четвертой попытки

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 12 февраля 2025, 12:55
Парламентарии Греции избрали нового президента страны с четвертой попытки
Константинос Тасулас, фото с сайта www.ekathimerini.com

Греческие депутаты избрали нового президента страны в четвертом и последнем туре голосования в среду - им станет предыдущий спикер парламента и кандидат премьер-министра Константинос Тасулас. Должность президента в Греции - в значительной степени церемониальная роль, которая также предусматривает ограниченные политические полномочия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini

Детали: Тасулас получил 160 голосов во время выборов, проходивших в 300-местном парламенте. Всего в голосовании приняли участие 276 депутатов. В последнем туре голосования порог для избрания составлял простое большинство в 151 голос.

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Поскольку правящая партия "Новая демократия" получила 156 мест в парламенте, победа Тасуласа в четвертом туре была почти гарантирована.

Решение выдвинуть кандидатуру Тасуласа возмутило протестующих, которые в прошлом месяце митинговали под стенами парламента, требуя справедливости в отношении железнодорожной катастрофы 2023 года.

Они говорят, что во время пребывания Тасуласа на посту спикера законодатели не смогли никого привлечь к политической ответственности за самую страшную железнодорожную катастрофу в Греции.

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Что предшествовало:

  • До этого должность президента занимала Екатерина Сакелларопулу, которая стала первой женщиной-главой государства в Греции. В ноябре 2022 года она приезжала в Киев.
  • Срок полномочий Сакелларопулу истекает 13 марта. Ожидается, что церемония приведения к присяге Тасуласа состоится в этот же день.

Грециявиборы
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