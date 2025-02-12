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У четвер буде сухо і трохи потеплішає

Олександр ШумілінСереда, 12 лютого 2025, 13:07
У четвер буде сухо і трохи потеплішає
Фото: Інтерфакс-Україна

В Україні в четвер, 13 лютого, без опадів, температура вдень коливатиметься близько нуля, а вночі триматимуться морози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Температура у четвер вночі 6-11° морозу, у східних областях та в Карпатах до 15° морозу, на Закарпатті та в Криму 1-6° морозу. Вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та Одеській областях 0-5° тепла.

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В Києві без опадів. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 13 лютого у Києві було зафіксовано у 1995 році: вона становила 10,2° тепла, найнижчу вночі – 29,1° нижче нуля в 1911 році.

погода
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