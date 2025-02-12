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В четверг будет сухо и немного потеплеет

Александр ШумилинСреда, 12 февраля 2025, 13:07
В четверг будет сухо и немного потеплеет
Фото: Интерфакс-Украина

В Украине в четверг, 13 февраля, без осадков, температура днем будет колебаться около нуля, а ночью будут держаться морозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура в четверг ночью 6-11° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 15° мороза, на Закарпатье и в Крыму 1-6° мороза. Днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных и Одесской областях 0-5° тепла.

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В Киеве без осадков. Температура ночью 7-9° мороза, днем около 0°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 13 февраля в Киеве была зафиксирована в 1995 году: она составляла 10,2° тепла, самая низкая ночью - 29,1° ниже нуля в 1911 году.

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