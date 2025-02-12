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Зеленський розповів, якою бачить угоду з Трампом про допомогу в обмін на мінерали

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 12 лютого 2025, 13:23
Зеленський розповів, якою бачить угоду з Трампом про допомогу в обмін на мінерали
Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова обговорювати різні варіанти "угоди" з США щодо доступу до видобутку цінних мінералів на своїй території, чим зацікавився Дональд Трамп, і ключовий принцип полягає лише у тому, щоб це був взаємно вигідний формат.

Джерело: "Європейська правда", Зеленський в інтерв’ю The Guardian

Деталі: Зеленського попросили детальніше розповісти, як він уявляє собі можливу угоду, чи йдеться про преференційні умови для американських компаній, що зайдуть для видобутку чи щось інше. 

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"Сьогодні ми з цього приводу дуже гнучкі щодо наших партнерів. Я вважаю, що це повинно бути взаємовигідно. Для нас невигідно те, що відбувається зараз – що Путін захоплює наші території і просто безкоштовно отримує цінні копалини", – відповів Зеленський, зауваживши, що чимало таких територій і шельф Чорного моря вже опинилися під окупацією.  

На думку Зеленського, це ті "конкретні гроші", які Україна може запропонувати союзникам, які допомагають їй захищатися. 

"Ми можемо дати можливість вкладати, інвестувати в них нашим партнерам, передусім американському бізнесу. Ми можемо разом видобувати і розробляти, переробляти. Це робочі місця, це доходи для американських компаній, для американців, українців, європейців. Ми дуже відкриті. Але про це потрібно предметно говорити", – сказав він.

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Президент додав, що йдеться про "дуже серйозні об’єми" ресурсів, які потенційно можна видобувати. 

"Як я говорив щодо урану, або титану – ми найбільші як мінімум у Європі… Мені здається, що це дуже важливо захистити. Щоб це не дісталося безкоштовно рускім або іншим, кому можуть віддати рускі – Ірану, Північній Кореї, яким вони це можуть віддати за щось – за борги, за якусь підтримку. І Китаю… Мені здається, це не в інтересах Сполучених Штатів. В інтересах США – щоб це було справедливо, контролювалося Україною і був доступ західного світу, нормальних цивілізованих партнерів", – зазначив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "у принципі погодилася" надати США доступ до видобутку цінних мінералів на своїй території вартістю близько 500 млрд доларів в обмін на допомогу.

За даними ЗМІ, очікуваний візит в Україну міністра фінансів США буде пов'язаний саме з цим питанням.

ТрампЗеленськийдопомога Україні
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