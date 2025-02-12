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Зеленский рассказал, какой видит сделку с Трампом о помощи в обмен на минералы

Мария Емец, Алена МазуренкоСреда, 12 февраля 2025, 13:23
Зеленский рассказал, какой видит сделку с Трампом о помощи в обмен на минералы
Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина готова обсуждать различные варианты "сделки" с США по доступу к добыче ценных минералов на своей территории, которой заинтересовался Дональд Трамп, и ключевой принцип заключается лишь в том, чтобы это был взаимно выгодный формат.

Источник: "Европейская правда", Зеленский в интервью The Guardian

Детали: Зеленского попросили подробнее рассказать, как он представляет себе возможное соглашение, идет ли речь о преференциальных условиях для американских компаний, которые зайдут для добычи или что-то другое.

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"Сегодня мы по этому поводу очень гибкие по отношению к нашим партнерам. Я считаю, что это должно быть взаимовыгодно. Для нас невыгодно то, что происходит сейчас – что Путин захватывает наши территории и просто бесплатно получает ценные ископаемые", – ответил Зеленский, отметив, что немало таких территорий и шельф Черного моря уже оказались под оккупацией.

По мнению Зеленского, это те "конкретные деньги", которые Украина может предложить союзникам, которые помогают ей защищаться.

"Мы можем дать возможность вкладывать, инвестировать в них нашим партнерам, прежде всего американскому бизнесу. Мы можем вместе добывать и разрабатывать, перерабатывать. Это рабочие места, это доходы для американских компаний, для американцев, украинцев, европейцев. Мы очень открыты. Но об этом нужно предметно говорить", – сказал он.

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Президент добавил, что речь идет об "очень серьезных объемах" ресурсов, которые потенциально можно добывать.

"Как я говорил по урану, или титану – мы крупнейшие как минимум в Европе... Мне кажется, что это очень важно защитить. Чтобы это не досталось бесплатно русским или другим, кому могут отдать русские – Ирану, Северной Корее, которым они это могут отдать за что-то – за долги, за какую-то поддержку. И Китаю... Мне кажется, это не в интересах Соединенных Штатов. В интересах США – чтобы это было справедливо, контролировалось Украиной и был доступ западного мира, нормальных цивилизованных партнеров", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "в принципе согласилась" предоставить США доступ к добыче ценных минералов на своей территории стоимостью около 500 млрд долларов в обмен на помощь.

По данным СМИ, ожидаемый визит в Украину министра финансов США будет связан именно с этим вопросом.

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