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У Харківському ТЦК чоловік з ножем поранив військового

Альона Мазуренко Середа, 12 лютого 2025, 13:43
У Харківському ТЦК чоловік з ножем поранив військового
ілюстративне фото ТЦК та СП з Facebook

У Харкові 12 лютого на території РТЦК та СП чоловік з ножем напав військовослужбовця Збройних Сил України. Військовому надали медичну допомогу, а зловмисника затримала поліція. 

Джерело: Харківський ОТЦК та СП 

Дослівно: "Під час нападу злочинець використав газовий балончик та наніс військовослужбовцю Збройних Сил України ножове поранення. На місце події скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Нападника затримано співробітниками Національної поліції.

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Військовослужбовцю надана необхідна допомога, загрози його життю немає".

Деталі: Повідомляється, що наразі тривають слідчі дії.

У ТЦК додали, що цей злочин стався на тлі ганебної інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація військовослужбовців ТЦК і сил оборони України.

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Крім того за ст. 114-1 ККУ перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

ТЦКХарківвійнамобілізація
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