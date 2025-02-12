В Харьковском ТЦК мужчина с ножом ранил военного

иллюстративное фото ТЦК и СП из Facebook

В Харькове 12 февраля на территории РТЦК и СП мужчина с ножом напал на военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Военному оказали медицинскую помощь, а злоумышленника задержала полиция.

Источник: Харьковский ОТЦК и СП

Дословно: "Во время нападения преступник использовал газовый баллончик и нанес военнослужащему Вооруженных Сил Украины ножевое ранение. На место происшествия направлены дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. Нападающий задержан сотрудниками Национальной полиции.

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Военнослужащему оказана необходимая помощь, угрозы его жизни нет".

Детали: Сообщается, что сейчас продолжаются следственные действия.

В ТЦК добавили, что это преступление произошло на фоне позорной информационной кампании, целью которой является дискредитация военнослужащих ТЦК и сил обороны Украины.

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Кроме того, по ст. 114-1 УК препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.