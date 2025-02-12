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Парламент Вірменії у першому читанні підтримав законопроєкт щодо вступу в ЄС

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 12 лютого 2025, 13:55
Парламент Вірменії у першому читанні підтримав законопроєкт щодо вступу в ЄС
Фото: Getty Images

Національні збори Вірменії 12 лютого ухвалили в першому читанні проєкт закону, яким оголошено про початок процесу вступу країни до Європейського Союзу. Зконопроєкт "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу" схвалили 63 депутати, проти виступили 7.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Armenpress

Деталі: Обговорення документа Національні збори розпочали напередодні. Проєкт презентувала громадянська ініціатива Evrovote, зібравши в необхідний термін підписи для внесення законодавчої ініціативи в Національні збори. Ініціативі вдалося зібрати 60 тисяч підписів замість необхідних 50 тисяч.

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9 січня законопроєкт обговорили і схвалили на засіданні уряду Вірменії, після чого направили на розгляд парламенту.

Остаточна версія законопроєкту, схвалена комісією з європейської інтеграції, містить таке формулювання: "Республіка Вірменія, висловлюючи волю народу Республіки Вірменія, ставлячи завдання зробити Республіку Вірменія безпечною, захищеною, розвиненою і процвітаючою країною, оголошує про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу".

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Вірменіяєвроінтеграція
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