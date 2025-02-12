Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Парламент Армении в первом чтении поддержал законопроект относительно вступления в ЕС

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 12 февраля 2025, 13:55
Парламент Армении в первом чтении поддержал законопроект относительно вступления в ЕС
Фото: Getty Images

Национальное собрание Армении 12 февраля приняло в первом чтении проект закона, которым объявлено о начале процесса вступления страны в Европейский Союз. Законопроект "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз" одобрили 63 депутата, против выступили 7.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Armenpress

Детали: Обсуждение документа Национальное собрание начало накануне. Проект представила гражданская инициатива Evrovote, собрав в необходимый срок подписи для внесения законодательной инициативы в Национальное собрание. Инициативе удалось собрать 60 тысяч подписей вместо необходимых 50 тысяч.

Реклама:

9 января законопроект обсудили и одобрили на заседании правительства Армении, после чего направили на рассмотрение парламента.

Окончательная версия законопроекта, одобренная комиссией по европейской интеграции, содержит следующую формулировку: "Республика Армения, выражая волю народа Республики Армения, ставя задачу сделать Республику Армения безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз".

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • В правительстве Армении ранее объясняли, что принятие законопроекта о начале вступления Армении в ЕС само по себе не является заявкой на членство, но закрепляет углубление двусторонних отношений.
  • В Армении также говорят, что пока останутся в торговом союзе с Россией, несмотря на курс на ЕС.
  • Премьер Армении Никол Пашинян ранее отмечал, что потенциальное решение о вступлении Армении в ЕС должно быть одобрено на референдуме.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о томчто стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз

Арменияевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Кремле отвергли идею Зеленского об обмене территориями: "Это невозможно"
Зеленский рассказал, какой видит сделку с Трампом о помощи в обмен на минералы
фотоСБУ разоблачила топовую "крысу" в своих рядах: задерживал лично Малюк
Население Украины составляет 32 млн человек – вице-премьер Чернышов
Зеленский: Готов к встрече с Трампом в Вашингтоне
инфографикаМнения украинцев относительно приостановления финансирования USAID разделились – КМИС
Все новости...
Армения
Армения вызвала посла РФ из-за антиармянской риторики в программе пропагандиста Киселева
Правительство Армении запустило процесс вступления страны в ЕС: одобрен законопроект
Алиев назвал Армению "фашистским государством" и угрозой для региона
Последние новости
15:57
Гендиректор Оператора ГТС уходит с должности
15:54
Голод был массовым: 500-летние записи показали, как малый ледниковый период повлиял на жизнь в Европе
15:48
Как американские олигархи подстраиваются под политику Трампа
15:43
Ученые объяснили, вредит ли здоровью откладывание утреннего будильника
15:42
В Украине стартует прием заявок на бюджетную субсидию для аграриев
15:40
фото, видеоОперация "Щур": в СБУ раскрыли детали разоблачения российского агента в своих рядах
15:36
Игнат резко ответил Безуглой: Кто вы такая, чтобы оценивать работу зенитного дивизиона Героя Украины?
15:33
Рютте: Путин проиграет, если нападет на НАТО
15:30
Оборонные инвестиции Канады и стран НАТО в Европе в прошлом году выросли почти на 20%
15:29
Золото дешевеет с рекордного максимума: рынок ждет данных из США
Все новости...
Реклама:
Реклама: