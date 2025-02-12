Рютте: Путін програє, якщо нападе на НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що якщо лідер РФ Володимир Путін нині нападе на Північноатлантичний альянс, то його чекає неминучий програш, але за кілька років Росія може становити більшу загрозу.

Джерело: Рютте у середу на пресконференції в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, "Європейська правда"

Деталі: Генсек наголосив, що країнам Альянсу слід серйозно ставитися до попереджень різних розвідувальних органів щодо можливого нападу Росії на держави НАТО. Водночас він запевнив, що якби Росія атакувала Альянс сьогодні, на неї чекала би поразка.

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"Якщо Путін нападе на НАТО, реакція буде руйнівною. Він програє… Стримування та оборона є дуже сильними", – сказав Рютте.

Однак він наголосив на тому, що Росія, з огляду на теперішні темпи роботи її військової промисловості, може значно наростити сили за 4-5 років. Тож НАТО має бути готовим до цього і сфокусуватись на трьох речах – підтримці України, збільшенні оборонних витрат і розвитку своєї оборонної промисловості.

"В іншому випадку у нас будуть гроші, але ми не зможемо захистити себе. Нам потрібно це зробити. Плюс потрібно переконатись у тому, що Україна візьме гору (у війні – ред.)", – сказав Рютте.

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Він також повідомив, що торік Канада та європейські країни-члени НАТО збільшили свої оборонні інвестиції на майже 20% у порівнянні з 2023 роком.

Тим часом адміністрація американського президента Дональда Трампа планує підштовхнути європейських союзників до купівлі більшої кількості американської зброї для України на тлі можливих мирних переговорів з Москвою.