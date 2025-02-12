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В Естонії хотіли б, щоб Трамп інвестував у їхні рідкісноземельні метали

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінСереда, 12 лютого 2025, 16:01
В Естонії хотіли б, щоб Трамп інвестував у їхні рідкісноземельні метали
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що його країна має запропонувати президенту США Дональду Трампу інвестувати в розвідування рідкісноземельних металів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю естонського міністра в інтерв’ю ERR

Деталі: За його словами, американці зацікавлені в захисті своїх інвестицій, тож наразі Естонії слід подумати про те, як залучити такі інвестиції в рідкісноземельні метали, які є у регіоні Вірумаа.

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"США дуже зацікавлені і вже кілька років виявляють дуже великий інтерес до рідкісноземельних металів в Естонії. Усі знають, що в Іда-Вірумаа є фосфорити і супутні їм рідкісноземельні метали, які є величезним скарбом для естонського народу", – зазначив Тсахкна.

Він додав, що необхідно "провести тверезу дискусію" про те, як використовувати ці корисні копалини без шкоди для довкілля.

"Як ми можемо залучити сюди, наприклад, дуже великі інвестиції зі США, щоб ми могли виробляти тут високотехнологічну продукцію, яка замінить залежність від Китаю як для США, так і для Європи", – зауважив очільник МЗС Естонії.

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Він переконаний, що це "сміливе геополітичне рішення", яке "поставить нас у дуже сильну позицію у відносинах з адміністрацією Трампа".

"Це поставить нас як дуже чітку і дуже сильну точку на карті. Це означає, зокрема, що США дуже зацікавлені в захисті своїх великих інвестицій і виробничих потужностей. Це конкретний приклад, коли ми говоримо про реальну політику", – резюмував Тсахкна.

Минулого тижня президент США заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Пізніше він додав, що Київ "у принципі погодився" укласти "угоду" вартістю 500 мільярдів доларів.

Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. За оцінками української влади, вони можуть коштувати трильйони доларів.

ЕстоніяСША
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