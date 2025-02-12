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В Эстонии хотели бы, чтобы Трамп инвестировал в их редкоземельные металлы

Ирина Кутелева, Александр ШумилинСреда, 12 февраля 2025, 16:01
В Эстонии хотели бы, чтобы Трамп инвестировал в их редкоземельные металлы
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что его страна должна предложить президенту США Дональду Трампу инвестировать в разведку редкоземельных металлов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью эстонского министра в интервью ERR

Детали: По его словам, американцы заинтересованы в защите своих инвестиций, поэтому сейчас Эстонии следует подумать о том, как привлечь такие инвестиции в редкоземельные металлы, которые есть в регионе Вирумаа.

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"США очень заинтересованы и уже несколько лет проявляют очень большой интерес к редкоземельным металлам в Эстонии. Все знают, что в Ида-Вирумаа есть фосфориты и сопутствующие им редкоземельные металлы, которые являются огромным сокровищем для эстонского народа", – отметил Тсахкна.

Он добавил, что необходимо "провести трезвую дискуссию" о том, как использовать эти полезные ископаемые без ущерба для окружающей среды.

"Как мы можем привлечь сюда, например, очень большие инвестиции из США, чтобы мы могли производить здесь высокотехнологичную продукцию, которая заменит зависимость от Китая как для США, так и для Европы", – отметил глава МИД Эстонии.

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Он убежден, что это "смелое геополитическое решение", которое "поставит нас в очень сильную позицию в отношениях с администрацией Трампа".

"Это поставит нас как очень четкую и очень сильную точку на карте. Это означает, в частности, что США очень заинтересованы в защите своих крупных инвестиций и производственных мощностей. Это конкретный пример, когда мы говорим о реальной политике", – резюмировал Тсахкна.

На прошлой неделе президент США заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Позже он добавил, что Киев "в принципе согласился" заключить "сделку" стоимостью 500 миллиардов долларов.

Украина обладает значительными запасами урана и нескольких важных минералов, в частности титана, лития и графита. По оценкам украинских властей, они могут стоить триллионы долларов.

ЭстонияСША
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