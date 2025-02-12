Відвідайте захід від "Української правди", присвячений річниці війни

У третю річницю повномасштабного вторгнення "Українська правда" збере бізнес, виробників зброї та представників держави на фахову дискусію про те, якою буде війна в 2025 році, які технологічні рішення можуть посилити український фронт та тил, де Україні шукати гроші для того, щоб продовжувати чинити спротив російській навалі, як бізнес адаптується під довгу війну та яких рішень чекає від держави.

Деталі: У рамках події "Війна 2025" відбудуться дискусійні панелі, присвячені темам людського капіталу, зброї та фінансових ресурсів.

Серед спікерів конференції – міністр національної єдності України Олексій Чернишов з keynote speech, заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Святослав Паламар ("Калина"), власник компанії ТОВ "Українські Авіаційно-Космічні Технології" Владлен Нікітін, Підприємець і голова правління компанії Petcube, засновник компанії The Fourth Law Ярослав Ажнюк та інші.

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Подія відбудеться в Києві 25 лютого. Придбати квиток і дізнатися більше можна за посиланням. Також ви можете отримати знижку -50% на квитки на всіх заходи УП, долучившись до Клубу "Української правди".

Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.

Генеральними партнерами стали Українська бронетехніка та NAUDI, а також УкрАвіаКосТех, Camotec, Інфозахист та NEPOBORNA.