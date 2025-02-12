Посетите мероприятие от "Украинской правды", посвященное годовщине войны

В третью годовщину полномасштабного вторжения "Украинская правда" соберет бизнес, производителей оружия и представителей государства на профессиональную дискуссию о том, какой будет война в 2025 году, какие технологические решения могут усилить украинский фронт и тыл, где Украине искать деньги для того, чтобы продолжать сопротивляться российскому нашествию, как бизнес адаптируется под долгую войну и каких решений ждет от государства.

Детали: В рамках события "Война 2025" состоятся дискуссионные панели, посвященные темам человеческого капитала, оружия и финансовых ресурсов.

Среди спикеров конференции - министр национального единства Украины Алексей Чернышов с keynote speech, заместитель командира 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Святослав Паламар ("Калина"), владелец компании ООО "Украинские Авиационно-Космические Технологии" Владлен Никитин, предприниматель и председатель правления компании Petcube, основатель компании The Fourth Law Ярослав Ажнюк и другие.

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Событие состоится в Киеве 25 февраля. Купить билет и узнать больше можно по ссылке. Также вы можете получить скидку -50% на билеты на все мероприятия УП, присоединившись к Клубу "Украинской правды".

Часть средств от продажи билетов пойдет на закупку пикапов для ВСУ, которую организуют журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач и Дмитрий Рясной.

Генеральными партнерами стали Украинская бронетехника и NAUDI, а также УкрАвиаКосТех, Camotec, Инфозащита и NEPOBORNA.