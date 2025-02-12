Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посетите мероприятие от "Украинской правды", посвященное годовщине войны

Среда, 12 февраля 2025, 17:25
Посетите мероприятие от Украинской правды, посвященное годовщине войны

В третью годовщину полномасштабного вторжения "Украинская правда" соберет бизнес, производителей оружия и представителей государства на профессиональную дискуссию о том, какой будет война в 2025 году, какие технологические решения могут усилить украинский фронт и тыл, где Украине искать деньги для того, чтобы продолжать сопротивляться российскому нашествию, как бизнес адаптируется под долгую войну и каких решений ждет от государства.

Детали: В рамках события "Война 2025" состоятся дискуссионные панели, посвященные темам человеческого капитала, оружия и финансовых ресурсов.

Среди спикеров конференции - министр национального единства Украины Алексей Чернышов с keynote speech, заместитель командира 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Святослав Паламар ("Калина"), владелец компании ООО "Украинские Авиационно-Космические Технологии" Владлен Никитин, предприниматель и председатель правления компании Petcube, основатель компании The Fourth Law Ярослав Ажнюк и другие.

Реклама:

Событие состоится в Киеве 25 февраля. Купить билет и узнать больше можно по ссылке. Также вы можете получить скидку -50% на билеты на все мероприятия УП, присоединившись к Клубу "Украинской правды".

Часть средств от продажи билетов пойдет на закупку пикапов для ВСУ, которую организуют журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач и Дмитрий Рясной.

Генеральными партнерами стали Украинская бронетехника и NAUDI, а также УкрАвиаКосТех, Camotec, Инфозащита и NEPOBORNA.

РЕКЛАМА:

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: В 2024 году в Украине ежемесячно мобилизовали 30 тысяч человек
фотоПорошенко заявил, что его снова не пустили на Мюнхенскую конференцию и вручили 15 повесток в ГБР
Глава Пентагона назвал вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистичными
фото, видеоОперация "Щур": в СБУ раскрыли детали разоблачения российского агента в своих рядах
В Кремле отвергли идею Зеленского об обмене территориями: "Это невозможно"
Зеленский рассказал, какой видит сделку с Трампом о помощи в обмен на минералы
Все новости...
Последние новости
19:04
Зеленский обеспокоен заявлениями политиков США по достижению мира в Украине
19:01
Сенат проголосовал за назначение скандальной Габбард главой разведки США
18:58
Трамп созвонился с Путиным: "Договорились, что команды немедленно начнут переговоры"
18:55
Зеленский: Украина получила от США проект соглашения о полезных ископаемых
18:53
"Лезут, как тараканы": десантники рассказали о тактике бойцов КНДР на Курщине
18:25
СМИ узнали, кого США отдадут России в обмен на освобождение американского заключенного
18:23
В 2025 году в Украине проведут международное исследование качества образования PISA: кто будет участвовать
18:12
Temu и Shein теряют покупателей в США из-за политики Трампа
18:11
Зеленский: В 2024 году в Украине ежемесячно мобилизовали 30 тысяч человек
18:07
Зеленский уверен, что Трамп еще не имеет готового "мирного плана" по войне РФ с Украиной
Все новости...
Реклама:
Реклама: