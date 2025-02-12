Зеленський: Україна отримала від США проєкт угоди про корисні копалини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

Джерело: Зеленський у Києві після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом 12 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Глава держави заявив, що Україні "передали перший драфт відповідного документа про партнерство між нашими країнами".

Реклама:

"Цей документ ми отримали сьогодні, ми... зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ", – додав він.

За словами Зеленського, важливо вивчати всі деталі цього документу до чи на Мюнхенській конференції, щоб була можливість зафіксувати домовленості на відповідних рівнях.

Своєю чергою глава американського Мінфіну сказав журналістам, що документ є частиною подальших гарантій українцям від США і є "важливим сигналом російському керівництву, що ми стоїмо разом" у економічний співпраці з Україною.

РЕКЛАМА:

Передісторія: