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Зеленский: Украина получила от США проект соглашения о полезных ископаемых

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 12 февраля 2025, 18:55
Зеленский: Украина получила от США проект соглашения о полезных ископаемых
Бессент и Зеленский. фото Bloomberg via Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

Источник: Зеленский в Киеве после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 12 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Глава государства заявил, что Украине "передали первый драфт соответствующего документа о партнерстве между нашими странами".

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По словам Зеленского, важно изучать все детали этого документа до или на Мюнхенской конференции, чтобы была возможность зафиксировать договоренности на соответствующих уровнях.

В свою очередь глава американского Минфина сказал журналистам, что документ является частью дальнейших гарантий украинцам от США и является "важным сигналом российскому руководству, что мы стоим вместе" в экономическом сотрудничестве с Украиной.

Предыстория:

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  • На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.
  • Позже он добавил, что Киев "в принципе согласился" заключить "сделку" стоимостью 500 миллиардов долларов.
  • Украина обладает значительными запасами урана и нескольких важных минералов, в частности титана, лития и графита. По оценкам украинских властей, они могут стоить триллионы долларов

ЗеленскийСША
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