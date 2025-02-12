Зеленский: Украина получила от США проект соглашения о полезных ископаемых

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

Источник: Зеленский в Киеве после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 12 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Глава государства заявил, что Украине "передали первый драфт соответствующего документа о партнерстве между нашими странами".

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По словам Зеленского, важно изучать все детали этого документа до или на Мюнхенской конференции, чтобы была возможность зафиксировать договоренности на соответствующих уровнях.

В свою очередь глава американского Минфина сказал журналистам, что документ является частью дальнейших гарантий украинцам от США и является "важным сигналом российскому руководству, что мы стоим вместе" в экономическом сотрудничестве с Украиной.

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