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Трамп зідзвонився з Путіним: "Домовилися, що команди негайно розпочнуть переговори"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 12 лютого 2025, 18:58
Трамп зідзвонився з Путіним: Домовилися, що команди негайно розпочнуть переговори
Дональд Тармп. фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп у середу 12 лютого провів телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним.

Джерело: телеканал CNN, Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social, пише "Європейська правда"

Деталі: Американський лідер заявив, що під час "тривалої і дуже продуктивної телефонної розмови" з Путіним обговорив "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".

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За словами Трампа, він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову, що я і зроблю прямо зараз", – додав він.

Трамп також анонсував, що доручив держсекретареві Марку Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффа "очолити переговори, які, я впевнений, будуть успішними".

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"Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюсь, незабаром!" – підсумував свій пост президент США.

ТрампПутін
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